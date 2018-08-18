Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре столицы
В мэрии объяснили, что запланированный маршрут велосипедной экскурсии создал бы проблемы с выездом из дворов для 30 тысяч москвичей. В департаменте транспорта также добавили, что для организации безопасности потребовалось бы выделить более 600 сотрудников полиции и почти 500 единиц коммунальной техники. Организаторам предложили пересмотреть маршрут и пообещали помочь с проведением мероприятия. В этом году «Велоночь» должна была пройти по местам, связанным со столичными футбольными клубами.
Комментарии3
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master_superanalitik 18 августа 2018 | 10:44
Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре столицы
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И правильно сделали, так как уже были случаи минирования велосипедов в мировой практике.
ed10075 18 августа 2018 | 10:56
Шуршание колёс 30 тысяч велосипедов может потревожить сон узурпатора в кремлёвской койке.
oneoretwo 18 августа 2018 | 11:03
...а когда бабло бюджетное на энти велодорожки тратили, об этом не думали ?
или нечем думать ? однозначно, экстримизьм...