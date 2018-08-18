Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре столицы

В мэрии объяснили, что запланированный маршрут велосипедной экскурсии создал бы проблемы с выездом из дворов для 30 тысяч москвичей. В департаменте транспорта также добавили, что для организации безопасности потребовалось бы выделить более 600 сотрудников полиции и почти 500 единиц коммунальной техники. Организаторам предложили пересмотреть маршрут и пообещали помочь с проведением мероприятия. В этом году «Велоночь» должна была пройти по местам, связанным со столичными футбольными клубами.