ФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата в Конгресс США
Как сообщает Reuters, после того, как хакеры взломали компьютер штаба Дэвида Мина – члена Демократической партии – он проиграл на июньских предварительных выборах. Как отмечает агентство, пока неизвестно, что за страна стояла за атакой.
Ранее группа американских сенаторов предложила поправки о новых санкциях против России, если выясниться, что она пыталась влиять на выборы в Конгресс.
Комментарии2
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ematveev 18 августа 2018 | 10:35
Как это неизвестно?
Россия, там же ушанку с балалайкой на сервере забыли...
estamp 18 августа 2018 | 10:50
после того, как хакеры взломали компьютер штаба Дэвида Мина – члена Демократической партии – он проиграл ...
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После или вследствие?