ФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата в Конгресс США

Как сообщает Reuters, после того, как хакеры взломали компьютер штаба Дэвида Мина – члена Демократической партии – он проиграл на июньских предварительных выборах. Как отмечает агентство, пока неизвестно, что за страна стояла за атакой.

Ранее группа американских сенаторов предложила поправки о новых санкциях против России, если выясниться, что она пыталась влиять на выборы в Конгресс.