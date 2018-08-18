Власти США хотят получить доступ к переписке фигурантов уголовных дел в facebook
Как сообщает Reuters, правительство пытается заставить соцсеть изменить алгоритм шифрования приложения Messenger. Facebook оспаривает требования Минюста. Процесс проходит в закрытом режиме. Один из источников агентства уточняет, что сложности возникли в ходе расследования дела банды MS-13 – одной из самых многочисленных американских криминальных группировок.
Комментарии1
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oneoretwo 18 августа 2018 | 10:41
...facebook ? ну, не знаю... а вот вк - пожалуйста, обращайтесь: сдается, за зеленые вражеские рубли оне всю страну "сдадут с легким сердцем"...