Власти США хотят получить доступ к переписке фигурантов уголовных дел в facebook

Как сообщает Reuters, правительство пытается заставить соцсеть изменить алгоритм шифрования приложения Messenger. Facebook оспаривает требования Минюста. Процесс проходит в закрытом режиме. Один из источников агентства уточняет, что сложности возникли в ходе расследования дела банды MS-13 – одной из самых многочисленных американских криминальных группировок.