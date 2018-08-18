Главы России и Германии обсудят проведение трехстороннего саммита по Турции и Сирии
Это одна из тем сегодняшней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Эксперты ожидают интенсивного диалога по вопросам преодоления дипломатических кризисов. Однако канцлер Германии сказала журналистам, что не стоит ждать от рабочей встречи особых результатов.
По пути в Германию Путин посетит Австрию, где пройдет свадьба главы МИД этой страны.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 10:37
А чтобы обсуждение шло веселее, оно будет проходить под песни и пляски казачьего хора.
master_superanalitik 18 августа 2018 | 10:42
Путин в Германии должен поставить вопрос ребром: Германия должна отказаться от своих чисто немецких территорий в Польше в пользу Российской Империи, так как отступать России некуда - позади Москва.
zztop1960 18 августа 2018 | 10:54
Визит российского президента "наносит ущерб" Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт. По его словам, предстоящий визит "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем" России в Евросоюзе. Австрийская партия свободы, по чьей квоте Кнайсль стала главой МИДа, известна своими тесными связями с "Единой Россией".
Манготт называет три причины такой близости. Во-первых, правым популистам близок авторитарный стиль Путина. Во-вторых, давней традицией европейских правых популистов является поддержка всех элементов антиамериканизма. И в-третьих, консервативная система ценностей, провозглашенная в Кремле, во многом схожа с идеологическими позициями "национал-консервативных партий Европы". Австрийский депутат Европарламента от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Михель Раймон призвал Кнайсль в связи с визитом Путина подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, считает Раймон.
kryimzdick 18 августа 2018 | 11:03
zztop1960: Запинают старушку Кнайсль теперь ногами