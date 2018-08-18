Церемония прощания с Эдуардом Успенским пройдет сегодня в Москве
Она начнется в 11 часов в Центральном доме литераторов. Известный детский писатель умер 14 августа в возрасте 80-ти лет, после продолжительной болезни.
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Она начнется в 11 часов в Центральном доме литераторов. Известный детский писатель умер 14 августа в возрасте 80-ти лет, после продолжительной болезни.
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