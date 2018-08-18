Билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором раскупили за три минуты

Встреча пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках чемпионата UFC по смешанным единоборствам. Всего было продано 20 тысяч билетов стоимостью от 205-ти до более чем двух тысяч долларов. В карьере Нурмагомедова пока не было ни одного поражения. Макгрегор уходил с ринга проигравшим три раза.