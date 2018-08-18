Путин, по некоторым данным, приедет на свадьбу главы МИД Австрии вместе с Кубанским казачьим хором

Владимир Путин, по некоторым данным, приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с Кубанским казачьим хором. По данным сайта госзакупок, поездка ансамбля обойдется бюджету минимум в 1 млн 800 тысяч рублей.

В Вену в период с 17 по 19 августа отправились 17 артистов Кубанского казачьего хора, выяснила Русская служба Би-би-си. Издание пишет, что, по данным госзакупок, они уже вылетели в Австрию из Краснодара через Стамбул. Также отмечается, что артисты расположились в отеле в федеральной земле Штирия – в 9 км от ресторана, где пройдет свадьба главы австрийского МИД Карин Кнайсль, которую посетит и Владимир Путин. Номера там, по данным Би-би-си, стоят от 63 до 90 тысяч рублей за две ночи. При этом указанные расходы в 1 млн 800 тысяч рублей на сайте госузакупок не включен гонорар. Тем временем официально поездку на свадьбу австрийского министра иностранных дел в хоре не подтверждают. Руководитель ансамбля Виктор Захарченко в интервью Би-би-си хоть и сказал, что артисты летят в Вену, но цель гастролей не уточнил. Между тем ранее австрийские СМИ писали, что Кубанский казачий хор станет свадебным подарком российского президента Карин Кнайсль.

Напомним, австрийский министр иностранных дел пригласила Путина на свою свадьбу во время его визита в Австрию в начале июня.

Как ожидается, Путин пробудет на свадьбе Карин Кнайсль около 2 часов, после чело вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель.