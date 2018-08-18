Путин, по некоторым данным, приедет на свадьбу главы МИД Австрии вместе с Кубанским казачьим хором
Владимир Путин, по некоторым данным, приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с Кубанским казачьим хором. По данным сайта госзакупок, поездка ансамбля обойдется бюджету минимум в 1 млн 800 тысяч рублей.
В Вену в период с 17 по 19 августа отправились 17 артистов Кубанского казачьего хора, выяснила Русская служба Би-би-си. Издание пишет, что, по данным госзакупок, они уже вылетели в Австрию из Краснодара через Стамбул. Также отмечается, что артисты расположились в отеле в федеральной земле Штирия – в 9 км от ресторана, где пройдет свадьба главы австрийского МИД Карин Кнайсль, которую посетит и Владимир Путин. Номера там, по данным Би-би-си, стоят от 63 до 90 тысяч рублей за две ночи. При этом указанные расходы в 1 млн 800 тысяч рублей на сайте госузакупок не включен гонорар. Тем временем официально поездку на свадьбу австрийского министра иностранных дел в хоре не подтверждают. Руководитель ансамбля Виктор Захарченко в интервью Би-би-си хоть и сказал, что артисты летят в Вену, но цель гастролей не уточнил. Между тем ранее австрийские СМИ писали, что Кубанский казачий хор станет свадебным подарком российского президента Карин Кнайсль.
Напомним, австрийский министр иностранных дел пригласила Путина на свою свадьбу во время его визита в Австрию в начале июня.
Как ожидается, Путин пробудет на свадьбе Карин Кнайсль около 2 часов, после чело вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Комментарии26
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 10:07
А к Меркель он тоже приедет с казачьим хором или оставит его навсегда в качестве подарка австрийской бабе?
post_v 18 августа 2018 | 10:17
mikhail_spb_:
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Собянин свою пластиковую сакуру москвичам во все места натыкал
Путин с казачьим хором на "частную" свадьбу поперся
кто у них по культурке советники?
kryimzdick 18 августа 2018 | 10:21
post_v:
Но если б видел кто портрет невесты той...
Жирная фашистская рожа сильно за пятьдесят, кадушка кадушкой. Только такие Путина на свадьбу и зовут.
post_v 18 августа 2018 | 11:15
kryimzdick:
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Сейчас на вопрос о сфере своей деятельности будущий супруг главы МИДа Вольфганг Майлингер отвечает, что у него некий финансовый проект за рубежом.....
Поди, пригласили в помощники Шредеру продавать российский газ?
a_111111 18 августа 2018 | 10:22
mikhail_spb_: он собачек возьмёт... Хотя конечно, люди патологически боящиеся собак должны лечиться... Зато наш здоров, и не боится не только собак...
master_superanalitik 18 августа 2018 | 10:36
mikhail_spb_:
На свадьбу Путин поедет с Донскими казаками, а к Меркель - с Кубанским казачьим хором, так как Меркель тоже собирается замуж.
semia 18 августа 2018 | 10:08
За чей счет банкет? (за счет отобранных пенсий?)
ss2020 18 августа 2018 | 10:08
всё таки вырвался вова застенчивый из под домашнего ареста!)))
aleksandr39 18 августа 2018 | 10:10
Я думал " казаки " только нагайками бьют мирных граждан , а они еще и по разным Австриям ездят .
a_111111 18 августа 2018 | 10:18
aleksandr39: Ну во-первых это все-таки Кубань, исконно казачий край, а не ряженные из Москвы. Во вторых артисты. Захарченко народный артист Украины и России.
aleksandr39 18 августа 2018 | 10:21
a_111111:Можно было обойтись одним Лепсом с Кобзоном .
gvs 18 августа 2018 | 10:11
И кого казаки "на хор" поставят? )))
ss2020 18 августа 2018 | 10:11
с хором можно взять двух обезьянок и пять волнистых попугайчиков!)
ss2020 18 августа 2018 | 10:14
за свитою сундук, козинаки и фундук, всё честь по чести, едет вова-царь к невесте!)))
verynaive 18 августа 2018 | 10:16
Путин заявил, что все расходы он берёт на себя. И правильно! Я всегда дарю на день рождения букет за свой счёт.
Миллион, миллион, миллион... казачьих рож...
oneoretwo 18 августа 2018 | 10:16
...ну, в принципе, это все, что вам нужно было знать о нынешних кизяках:
приказали бы плясать перед гитлером - сплясали бы...
а австриячка засветилась: скажи мне кто твой друг... долго не протянет - ТАМ "чувство меры" что-то исчо значит...
aleksandr39 18 августа 2018 | 10:17
А на лечение больных детей у " великого вождя " денег нет ,собирают копейки на 5 канале .
drgonish 18 августа 2018 | 10:29
aleksandr39:
На больных детей существуют квоты.
А за грницей, извините, лечитесь на свои.
oneoretwo 18 августа 2018 | 11:21
drgonish: вот, думается, когда на лечение именно ваших детей не хватит "квот" ( - идиотизм чистой воды: как это можно "планировать" количество заболевших ?), то это будет справедливо...
kryimzdick 18 августа 2018 | 10:21
С казаками надо и дагестанцев везти. Чтобы лучше пелося)))
ed10075 18 августа 2018 | 10:25
Казанский кубачий хор? Аутентично.
А в подарок бутылку водки, и в качестве костюма армяк, косоворотку и лапти.
drgonish 18 августа 2018 | 10:25
[По данным сайта госзакупок, поездка ансамбля обойдется бюджету минимум в 1 млн 800 тысяч рублей.]
Почти 0.02 рубля украли у каждого россиянина на хор.
Верните народу деньги!!!
ss2020 18 августа 2018 | 10:27
Походу Карин Кнайсль ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛА!!!)))
vladimirgornitsky 18 августа 2018 | 10:30
Взял бы лучше с собой группу дрессированных депутатов (из тех, что выездные), они бы там на задних лапках сплясали и гимны Австрии и России прогавкали...
drgonish 18 августа 2018 | 10:38
vladimirgornitsky:
{Взял бы лучше с собой группу дрессированных депутатов]
В Израиле так что-ли принято? Или это просто у престарелого организм такие эротические фантазии?
kruzalova 18 августа 2018 | 11:33
подарок брачующимся будет отплачен из личных средств? не могу найти уточнений.....