В ряде российских городов сегодня пройдут акции против пенсионной реформы

На митинги выйдут жители Нижнего Тагила, Серова, и Симферополя – там организаторами выступили местные отделения КПРФ. Акции также состоятся в Иванове и Самаре – их проведут региональные ячейки ЛДПР.

Митинги в разных городах страны проходят каждые выходные. Закон о повышении пенсионного возраста уже принят Госдумой в первом чтении и окончательно может быть утвержден этой осенью.