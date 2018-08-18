В ряде российских городов сегодня пройдут акции против пенсионной реформы
На митинги выйдут жители Нижнего Тагила, Серова, и Симферополя – там организаторами выступили местные отделения КПРФ. Акции также состоятся в Иванове и Самаре – их проведут региональные ячейки ЛДПР.
Митинги в разных городах страны проходят каждые выходные. Закон о повышении пенсионного возраста уже принят Госдумой в первом чтении и окончательно может быть утвержден этой осенью.
Комментарии5
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estamp 18 августа 2018 | 10:35
В ряде российских(!) городов сегодня пройдут акции ...
На митинги выйдут жители Нижнего Тагила, Серова, и Симферополя(!)...
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Учитывая вчерашнюю новость про 3sat, в данном случае имеет место трагическая ошибка, оговорка по Фрейду или принципиальная позиция редакции?
oneoretwo 18 августа 2018 | 10:36
...не мешайте плешивому гулять на свадьбе...
лучше скинтесь исчо чутка - ведь без медведей с цыганвой поехал, почти босяком...
y3emen1 18 августа 2018 | 11:03
oneoretwo: как это босяком, а хор казахов?
oneoretwo 18 августа 2018 | 11:26
y3emen1: цыганвы с ведмедЯми нету - почти босяк...
dmast79 18 августа 2018 | 11:11
Радует, что хоть здесь либералы оказались честны, и не примазываются к протесту против их любимой "фишки" (снижение роли государства и его социальных обязательств).