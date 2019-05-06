«Вконтакте» раскрывала полиции данные о пользователях без ссылок в запросах на уголовное дело или судебное решение
Сеть «Вконтакте» раскрывала полиции данные о пользователях даже без ссылок в запросах на уголовное дело или судебное решение. Такую информацию, как следует из опубликованных копий документов, администрация сети пересылала по электронной почте.
Электронное письмо от башкирского Центра «Э» с копией запроса в социальную сеть опубликовал в своем твиттере руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Правоохранительные органы интересовались, кто ведет несколько оппозиционных групп в социальной сети. В запросе есть отсылки на закон «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но на основании какого уголовного дела или решения суда «эшники» требуют такую информацию, не сообщается, обращает внимание Волков. Зато в ответе службы безопасности «Вконтакте», в самом конце есть приписка. Администрация интернет-ресурса просит полицейских прислать еще и оригинал запроса. То есть, отмечает соратник Навального, на всего лишь «имел» о некой проверке, не имеющий законной силы, «Вконтакте» предоставляет полные сведения. Но при этом не предупреждает пользователей о том, что ими заинтересовались органы, ссылаясь на «тайну следствия».
Представители социальной сети ранее объясняли, что они обязаны по закону присылать правоохранительным органам необходимую информацию. При этом в запросах, по словам пресс-службы «Вконтакте», не раскрываются конкретные обстоятельства дела.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 10:05
Добровольные помощники мильтонов и чекистов?
opiatnovyi63 18 августа 2018 | 10:27
mikhail_spb_: "Вконтакте" раскрывала полиции данные о пользователях ...
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Скоро ВКонтакте останется без всяких контактов!
gvs 18 августа 2018 | 10:09
ВК теперь следует расшифровывать: "ВКамеру" )))
parasuk_ 18 августа 2018 | 10:12
Они всегда сливали данные. Для этого, собственно, их и создавали :)
alar73 18 августа 2018 | 10:14
Это новость? Типа ВК выкупили у Дурова для каких-то других целей?
neyexo 18 августа 2018 | 10:35
alar73: Дуров сам предлагал органам эти данные, когда сеть была у него, и подчеркивал органам это как примущество его сети перед фейсбуком
vinidbi 18 августа 2018 | 10:38
neyexo: А еще этот Дуров вам в штаны навалил-вот же гад?!
melnikov_ivan_85 18 августа 2018 | 11:05
neyexo: А ответить за свои слова сможете? В противном случае буду считать вас лжецом.
ed10075 18 августа 2018 | 10:19
Название сети "ВКонтакте" приобрело особый смысл. В контакте с ментами.
lena_st 18 августа 2018 | 10:21
Следует бежать из ВК без оглядки...
testmeter 18 августа 2018 | 10:46
lena_st: В "Одноглазники"?
byaka50 18 августа 2018 | 10:49
Закрываем свой аккаунт во ВК. Есть сети соблюдающие законы.