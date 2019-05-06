«Вконтакте» раскрывала полиции данные о пользователях без ссылок в запросах на уголовное дело или судебное решение

Сеть «Вконтакте» раскрывала полиции данные о пользователях даже без ссылок в запросах на уголовное дело или судебное решение. Такую информацию, как следует из опубликованных копий документов, администрация сети пересылала по электронной почте.

Электронное письмо от башкирского Центра «Э» с копией запроса в социальную сеть опубликовал в своем твиттере руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Правоохранительные органы интересовались, кто ведет несколько оппозиционных групп в социальной сети. В запросе есть отсылки на закон «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но на основании какого уголовного дела или решения суда «эшники» требуют такую информацию, не сообщается, обращает внимание Волков. Зато в ответе службы безопасности «Вконтакте», в самом конце есть приписка. Администрация интернет-ресурса просит полицейских прислать еще и оригинал запроса. То есть, отмечает соратник Навального, на всего лишь «имел» о некой проверке, не имеющий законной силы, «Вконтакте» предоставляет полные сведения. Но при этом не предупреждает пользователей о том, что ими заинтересовались органы, ссылаясь на «тайну следствия».

Представители социальной сети ранее объясняли, что они обязаны по закону присылать правоохранительным органам необходимую информацию. При этом в запросах, по словам пресс-службы «Вконтакте», не раскрываются конкретные обстоятельства дела.