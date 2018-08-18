Пользователи twitter по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 6 утра по московскому времени. Сбои наблюдаются в России, США, Бразилии, Аргентине, Японии и в европейских странах. Больше всего жалоб поступает на работу сайта, четверть пользователей испытывает сложности с приложением для Android.
Комментарии1
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good_warrior 18 августа 2018 | 09:53
Не иначе это русских хакеров проделки
Они обычно балуются так после опохмелки!