Пользователи twitter по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 6 утра по московскому времени. Сбои наблюдаются в России, США, Бразилии, Аргентине, Японии и в европейских странах. Больше всего жалоб поступает на работу сайта, четверть пользователей испытывает сложности с приложением для Android.