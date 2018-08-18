Прокурор затребовал тюремный срок для бывшего советника Дональда Трампа Джорджа Попадопулоса

Роберт Мюллер, расследующий так называемое «российское дело», рекомендовал приговорить обвиняемого к полугодичному заключению за дачу ложных показаний ФБР. Попадопулос признал себя виновным во лжи и рассказал о встречах с российскими должностными лицами перед выборами 2016 года. Как напоминает Reuters, именно экс-чиновник сыграл ключевую роль в начале расследования о вмешательстве Москвы. Выпивая в лондонском баре, он рассказал австралийскому послу в Великобритании о том, что российские хакеры взломали почту предвыборного штаба Хилари Клинтон.