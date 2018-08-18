ВКонтакте отправляло полицейским данные о пользователях без уголовного дела
На это обратил внимание глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. Он опубликовал в Твиттере электронную переписку башкирского МВД с соцсетью. В запросе центра по противодействию экстремизму написано, что в связи с ограниченными сроками проведения проверки, ответ просят направить на email. Волков обвинил ВКонтакте в желании «слить» пользователей безо всякого уголовного дела и «тайны следствия».
Комментарии5
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erpetkur 18 августа 2018 | 09:41
Кто бы сомневался
andre_klimov 18 августа 2018 | 09:41
А что, раньше об этом разве кто-то не знал?
xoxloparasha 18 августа 2018 | 09:42
andre_klimov: А что , это смертельно ?
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 09:52
Если Ленка Волка начальника штабба, то Алушка Навральная начальника армия! Вот вам и бабушька и Курьев день!
buzukin1908 18 августа 2018 | 10:00
Шо - этот уголовник еще и хакерством промышляет? Ну теперь точно в зиндан, а потом на Колыму...