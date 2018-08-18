ВКонтакте отправляло полицейским данные о пользователях без уголовного дела

На это обратил внимание глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. Он опубликовал в Твиттере электронную переписку башкирского МВД с соцсетью. В запросе центра по противодействию экстремизму написано, что в связи с ограниченными сроками проведения проверки, ответ просят направить на email. Волков обвинил ВКонтакте в желании «слить» пользователей безо всякого уголовного дела и «тайны следствия».