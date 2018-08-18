Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии и проведет переговоры с Ангелой Меркель

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы стран намерены обсудить как двусторонние отношения, так и международную повестку, в том числе Сирию и Украину. Перед встречей с канцлером Германии, Путин заедет с частным визитом в Австрию. Как писали австрийские СМИ, в качестве подарка на свадьбе для молодоженов споет казачий ансамбль. BBC, ссылаясь на данные сайта госзакупок, сообщило, что привоз музыкального коллектива обойдется почти в два миллиона рублей.