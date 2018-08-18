Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии и проведет переговоры с Ангелой Меркель
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы стран намерены обсудить как двусторонние отношения, так и международную повестку, в том числе Сирию и Украину. Перед встречей с канцлером Германии, Путин заедет с частным визитом в Австрию. Как писали австрийские СМИ, в качестве подарка на свадьбе для молодоженов споет казачий ансамбль. BBC, ссылаясь на данные сайта госзакупок, сообщило, что привоз музыкального коллектива обойдется почти в два миллиона рублей.
Комментарии8
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opiatnovyi63 18 августа 2018 | 09:33
Транжирит народные средства направо и налево! Не Вождь , а прохиндей..
cobakevich 18 августа 2018 | 09:54
opiatnovyi63:
При чем здесь вождь ?
Может он на свои кровные оплатил 2 млн рублей ... чай не нищееб какой-нибудь.
Тоже понятия имеет. Потом втихую эти 2 млн рублей превратятся в 2 млн евро ....
haldey 18 августа 2018 | 09:56
opiatnovyi63: Ельцин ничего не транжирил. Он просто отдавал все ресурсы, и в России ничего не оставалось, и нечего было транжирить)))
А Владимир Владимирович очень ловко и грамотно перекидывает мостик Российско-Австрийских отношений на Германо-Российские отношения)))
Когда до Ангелы дойдет, что тот портрет, который ей нарисовали англосаксы, - фейк?
Что Австрия получила за нормальное сотрудничество, только выгоду!
Что получает Германия за метания, надо сотрудничать, не надо сотрудничать, только головную боль и потерю управления процессами, как в Европе, так и в самой Германии!
Захотят воспользоваться подсказкой можно получить выгоду, не захотят - получать ухудшение ситуации в своем политическом кризисе.
sbk 18 августа 2018 | 09:41
Бюджет башляет.
aleksandr39 18 августа 2018 | 09:42
Что теперь опять увеличат тарифы ЖКХ и подымут цены на бензин и продукты для народа России ?
good_warrior 18 августа 2018 | 09:43
Для русского это конечно диво
Что на немецких свадьбах подают вместо мутной самогонки тёмное пиво!
ss2020 18 августа 2018 | 09:43
вова застенчивый: да не оскудеет виолончельная единая фабрика...!)))
ramses333 18 августа 2018 | 09:59
Вова - щедрая душа. За чужой счет.