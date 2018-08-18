Московские власти объяснили отказ согласовать «Велоночь»
Предложенный организаторами маршрут предусматривает полное перекрытие около 30 улиц. Если бы мероприятие состоялось как планировалось — от Парка Горького до Сокольников, проблемы с выездом из дворов возникли бы примерно у 30 тысяч москвичей, сообщили РБК в столичном департаменте транспорта. Там предложили организаторам посмотреть альтернативные маршруты совместно с Центром организации дорожного движения и пообещали помочь с проведением мероприятия.
Об отказе согласовать «Велоночь» объявил накануне на заседании в департаменте транспорта его руководитель Максим Ликсутов. При этом причину он не назвал.
Власти столицы не согласовали ее проведение, при этом не смогли даже толком объяснить свой отказ, — сказала ранее «Эху Москвы» продюсер международной «Велоночи» Мария Карайчева.
Она напомнила, «Велоночь» проходила в столице на протяжении 11 лет при поддержке правительства Москвы, ГИБДД, УВД и «других правоохранительных исполнительных органов власти».
Мероприятие должно было быть посвящено популярной теме – истории московского футбола. Велосипедную экскурсию с участием историков из России и Италии планировалось провести в ночь на воскресенье
по местам, связанным с футбольными клубами «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо».
Комментарии5
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y3emen1 18 августа 2018 | 09:10
да уж, это вам не ураза-байрам
encopresis 18 августа 2018 | 09:15
Лучше бы запретили великовозрастным дебилам-велосипедистам по Измайловскому лесопарку гонять - с детьми страшно гулять!
А центр можно вообще перекрыть - один хрен машину некуда поставить.
aleks50 Алексей Клубников 18 августа 2018 | 09:20
Ну да, это же не кортеж портяночного лидера, это люди . Ему всё, а им хрен.
sbk 18 августа 2018 | 09:24
Хоть позже, но придумали причину.
Лучше поздно.
mag_1 18 августа 2018 | 09:49
какой- такой у нас теперь футбол? вон народ со скуки умирает от игры нынешних футболистов! хватит уже пиарить то, чего у нас нет давно!