Московские власти объяснили отказ согласовать «Велоночь»

Предложенный организаторами маршрут предусматривает полное перекрытие около 30 улиц. Если бы мероприятие состоялось как планировалось — от Парка Горького до Сокольников, проблемы с выездом из дворов возникли бы примерно у 30 тысяч москвичей, сообщили РБК в столичном департаменте транспорта. Там предложили организаторам посмотреть альтернативные маршруты совместно с Центром организации дорожного движения и пообещали помочь с проведением мероприятия.

Об отказе согласовать «Велоночь» объявил накануне на заседании в департаменте транспорта его руководитель Максим Ликсутов. При этом причину он не назвал.

Власти столицы не согласовали ее проведение, при этом не смогли даже толком объяснить свой отказ, — сказала ранее «Эху Москвы» продюсер международной «Велоночи» Мария Карайчева.

Она напомнила, «Велоночь» проходила в столице на протяжении 11 лет при поддержке правительства Москвы, ГИБДД, УВД и «других правоохранительных исполнительных органов власти».

Мероприятие должно было быть посвящено популярной теме – истории московского футбола. Велосипедную экскурсию с участием историков из России и Италии планировалось провести в ночь на воскресенье

по местам, связанным с футбольными клубами «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо».