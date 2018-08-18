По меньшей мере 324 человек погибли в результате наводнения на юго-западе Индии

Местные власти называют это самым худшим наводнением за последние 100 лет. Сезон дождей начался в июне, но число жертв резко выросло за последние сутки. Ливни оставили без крова больше 200 тысяч человек, сейчас они размещены в лагерях. Премьер страны Нарендра Моди прибыл в штат Керала, чтобы своими глазами оценить масштаб разрушений.