В Крыму сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины депортации с полуострова немцев

Они стали первым народом, насильственно переселенным со своих мест проживания.

Основные мероприятия памяти немцев-жертв депортации пройдут в Симферополе. В частности, состоится традиционное возложение цветов к мемориалу, посвященному всем народам, насильственно переселенным из Крыма. Он располагается в Ботаническом саду Крымского федерального университета. Кто будет присутствовать из представителей властей полуострова, неизвестно, при этом два года назад в возложении цветов принимал участие глава Крыма Сергей Аксенов. Аналогичное мероприятие пройдет и в селе Кольчугино, где стоит памятник немецкому поселению Кроненталь. В Евпатории также почтят память переселенных немцев у монумента жертвам депортации. В Бахчисарае же еще накануне возложили цветы у памятной доски на железнодорожном вокзале. Крымских немцев, напомним, начали депортировать из Крыма еще в 1941 году. Их выселяли сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и Казахстан.

Всего за годы Великой Отечественной войны из Крыма были депортированы более 60 тысяч крымских немцев и членов их семей.