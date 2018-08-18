В Крыму сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины депортации с полуострова немцев
Они стали первым народом, насильственно переселенным со своих мест проживания.
Основные мероприятия памяти немцев-жертв депортации пройдут в Симферополе. В частности, состоится традиционное возложение цветов к мемориалу, посвященному всем народам, насильственно переселенным из Крыма. Он располагается в Ботаническом саду Крымского федерального университета. Кто будет присутствовать из представителей властей полуострова, неизвестно, при этом два года назад в возложении цветов принимал участие глава Крыма Сергей Аксенов. Аналогичное мероприятие пройдет и в селе Кольчугино, где стоит памятник немецкому поселению Кроненталь. В Евпатории также почтят память переселенных немцев у монумента жертвам депортации. В Бахчисарае же еще накануне возложили цветы у памятной доски на железнодорожном вокзале. Крымских немцев, напомним, начали депортировать из Крыма еще в 1941 году. Их выселяли сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и Казахстан.
Всего за годы Великой Отечественной войны из Крыма были депортированы более 60 тысяч крымских немцев и членов их семей.
Комментарии10
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timber_head 18 августа 2018 | 09:13
Приурочили в визиту Вовы в Германию? Типа, Вова демонстрирует что он хороший? Что-то я до сего года, начиная с момента аннексии, не слышал чтобы такие мероприятия там проводились.
j_partizan 18 августа 2018 | 09:17
От кого зависят, того и уважают.
Не с колен встали, а позу сменили.
venmud 18 августа 2018 | 09:22
Все дела сделаны, скрепы выстроены, можно херней заняться и перед Меркель прогнуться.
pionerka Зинаида Сацкая 18 августа 2018 | 09:27
Вон оно что Михалыч! Оказывается и такая памятная дата есть. А я подумала, что опечатка.
vilingrad 18 августа 2018 | 09:33
Будет и траурная годовщина выселения из Кремля русской ваты:)
foma55 18 августа 2018 | 09:35
А почтить память депортированных немцев Пруссии ныне Калининградской области и немцев Поволжья забыли? А про крымских татар, ингушей и чеченцев,черкесов, абхазов, кабардинцев, тоже забыли? Кремлёвские лицемеры!
buzukin1908 18 августа 2018 | 09:44
foma55: Чо это забыли? Как в Индии существует каста плакальщик, от всей души раздирающих себе на похоронах кожу в кровь, так и у нас есть банда либерастов, плачущих и стенающих по любому поводу, лишь бы чуть-чуть припахивало гадостью против России. Заплатите им - они и против победы англичайников над Наполеоном выступят, да еще и с огромным удовольствием! Ведь если бы не это, Наполеон со второго раза таки принес бы в Россию настоящую гейропейскую культуру :)
mppv 18 августа 2018 | 09:43
Дак надо было оставить?
oleg_kievlyanin 18 августа 2018 | 09:44
Не удивлюсь, если окажется что и тут, с депортрацией, без бандеровцев не обошлось.
good_warrior 18 августа 2018 | 09:45
А отмечают ли день депортации японцев в США?!