В Москве простятся с Эдуардом Успенским

Церемония состоится в Центральном доме литераторов. Она начнется в 11 часов. В 14 часов пройдет отпевание в Спасской церкви на Рябиновой улице. Об этом сообщил ТАСС адвокат писателя Константин Леонтьев. Похоронят Успенского на Троекуровском кладбище рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным.

Книги и персонажи Успенского и дальше будут воспитывать доброту в юных читателях и зрителях, — заявил ранее ТАСС художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский:

«Эдуард Николаевич все время что-то придумывал, сочинял. Настоящий детский, с большой буквы детский писатель. Сколько бы ни прошло лет, мы обязаны воспитывать наших детей книжками и мультфильмами Эдуарда Николаевича, чтобы дети выросли нормальными, с человеческим сердцем. Удивительно добрые, милейшие книжки, творения, сказки, рассказы, истории написаны Эдуардом Николаевичем».

Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве на 81-м году жизни.