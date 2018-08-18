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09:00, 18 августа 2018

Сегодня Ангела Меркель проведет переговоры с Владимиром Путиным в гостевом дворце Мезеберг недалеко от Берлина

Сегодня вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в гостевом дворце Мезеберг недалеко от Берлина. Накануне визита канцлер заявила, что не ожидает от переговоров особых результатов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы «хороших отношений» с Россией. Во время рабочей встречи в Мезеберге канцлер собирается обсудить с российским президентом целый ряд проблем, которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области. Сложность стоящих перед обеими странами задач оправдывает постоянный диалог, подчеркнула Меркель.

Канцлер не исключила противоречий в рассмотрении многих вопросов, однако отметила, что по некоторым пунктам можно будет добиться улучшения двустороннего и международного сотрудничества. Представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт указал на необходимость обсудить точную формулировку мандата миротворцев ООН в Донбассе. Германия настаивает на патрулировании российско-украинской границы в целях восстановления территориальной целостности Украины. Российская сторона пока не готова идти на уступки и предпочитает видеть «голубые каски» лишь в районе конфликта.

Ангела Меркель собирается также затронуть тему прав человека в России. Не исключено, что речь пойдет и о режиссере Олеге Сенцове. Правительство ФРГ выступает за гуманное решение этого вопроса, подчеркнул спикер германского правительства. Президент Порошенко в четверг обратился к Меркель с просьбой поговорить с российским лидером об освобождении украинских заключенных в России.

Предполагается, что Меркель и Путин обсудят возможные меры по защите от санкций США, которые смогут коснуться газопровода «Северный поток 2». Однако немецкие комментаторы категорически исключают новый альянс между Россией и Германией против Дональда Трампа. Меркель собирается также поднять вопрос о транзите российского газа через Украину после введения газопровода в строй.

Во время переговоров Меркель и Путин обсудят также послевоенное урегулирование ситуации в Сирии. Канцлер ФРГ уже дала свое согласие на встречу с лидерами России, Турции и Франции для переговоров по этому вопросу. Однако она подчеркнула, что подобная встреча может «иметь смысл, только если она будет хорошо подготовлена».

Комментарии

14

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semia 18 августа 2018 | 09:05

Как то некстати это поездка с Кубанским хором Путина на Свадьбу в Австрии,когда в России у Россиян пенсии отнимают! Хор мы тоже ведь оплачиваем!

cobakevich 18 августа 2018 | 09:37

semia:
А ты не задничай !
Мы же одна страна , и генсек и казаки и нагайки для народа ...

haldey 18 августа 2018 | 09:47

semia: Да при Ельцине такого бардака не было, и пенсий практически не было)))
А у Путина на все находятся деньги и на чемпионат, и на олимпиаду, и на развитие инфраструктуры в регионах, и на пенсии, и на перевооружение, и на такую мелочь, как свадьба))) А Ельцин клянчил, дайте 100 млн зеленых резаных бумажек, мне нечем пенсии платить... А куда тратил деньги? Ни на армию, ни на строительство мостов или дорог, ни на инфраструктуру... Все прямым ходом отдавалось на Запад, все наши ресурсы, практически бесплатно! А сейчас мы и продовольствие импортируем и высокотехнологические продукты... Только в атомной энергетике сколько объектов по миру строим...
А кроме живота и гениталий уровня понимания не хватает? Чем тогда ты отличаешься от насекомого? Он тоже пожрать бы и потомство завести)))
Ангела Меркель лукавит)))
Не все ладно в Датском королевстве))) Вот и на встрече будет просить помочь ей распутать тот клубок, который сама сплела... Она теряет управление, она не прогнозирует будущее. А главное в управление - предвидение. Если понимаешь, как себя поведет объект управления при том либо ином действии со стороны субъекта управления, можно управлять, а сейчас она не понимает, что ей делать, и каков будет результат ее деятельности или бездействия, а те результаты, которые она предвидит, никак не вписываются в ее вектор цели))) Значит кто-то другой управляет процессами в Германии. Вот она и пытается вернуть управление через реального субъекта управления, Владимира Владимировича. И поездка Путина в Австрию показывает ей, будешь в русле Австрии сотрудничать с нами, а не метаться, как говно в проруби, будет и результат!

sergirusso 18 августа 2018 | 09:06

Накануне визита канцлер заявила, что не ожидает от переговоров особых результатов... Вопрос - а может лучше вместо встречи сходить в бассейн или пивка дернуть?

cobakevich 18 августа 2018 | 09:34

sergirusso:
Ну ты смешной ...
Ясеньпень в сауне попариться с мальчиками - девочками ...
Вспомнить былое, набухаться .
Поэтому и не вспомнят что было вчера.

mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 09:09


Если Меркель не ожидает от встречи результатов и считает нацдилера неадекватом, то на кой вообще такие переговоры?

mikr 18 августа 2018 | 09:11

Влажные мечты эховских русофобов об "изоляции России" разваливаются на глазах.
Пичалька(((

sergirusso 18 августа 2018 | 09:18

mikr: Это как в Зимбабве - Мугабе арестован, но переворота не было...

multipulti 18 августа 2018 | 09:50

mikr: "изоляции России"
конечно нет, закроют границу, бакс запретят , в телефоны- фсбэшные симки, беcплатные путевки в сибирь , живи и радуйся россиянин!

huntertohead 18 августа 2018 | 09:53

mikr: "Влажные мечты эховских русофобов об "изоляции России" разваливаются на глазах.
Пичалька((("

Влажные мечты путенских портянок сбываются - кто-то наконец согласился принять плешивую крысу ...:-D

lager23 18 августа 2018 | 09:16

Март 2014 года
После телефонного разговора с президентом РФ Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель перезвонила президенту США Бараку Обаме и сказала, что российский лидер потерял "связь с реальностью" и находится "в другом мире". Об этом со ссылкой на свои источники сообщила авторитетная газета The New York Times. Статья появилась на сайте издания поздно вечером 2 марта по нью-йоркскому времени. Как уточняет издание, немецкий канцлер сообщила президенту США, что "она не уверена, сохранил ли господин Путин связь с реальностью", "он находится в другом мире".

/////////
Мало что изменилось в лучшую сторону с этого времени, проблемы неадекватности Володи только усугубились..... он стал пропагандировать мультипликацию!

timwlad86 18 августа 2018 | 09:32

Германия настаивает на патрулировании российско-украинской границы в целях восстановления территориальной целостности Украины. Российская сторона пока не готова идти на уступки и предпочитает видеть «голубые каски» лишь в районе конфликта.
-----------------
Ну вообще то как считать, что есть территориальная целостность Украины и немцы могут расположится в Польше на границе с Украиной для охраны целостности украинской границы .
Немцы не могут стратегически мыслить, так как они имеют религиозное образование наёмников когда за них думают чтобы немцы исполняли.
Ну так вот немцы,в Киеве по международным законам и по договору который так же подписали и немцы говорится,что на Украине гражданская война и миротворцы разграничивают конфликтующие стороны,но не участвуют в войне на одной из сторон устраивая холокост в стране как мясники наёмники ,для чего всегда немцев и нанимают в другие страны "для обучения" местной армии.
И так немцы ,раз уж вы подписались под тем ,что на Украине идёт гражданская война,то и надобно развести враждующие стороны и разоружить все незаконные вооружённые формирования и иностранные войска включая войска НАТО..Затем принять новую конституцию и провести выборы на основе этой новой конституции где указано федеральное устройство Украины. Об этом говорят все здравомыслящие политики Украины и само устройство немецкого государства как пример.
Мдааа.Всё ищё ни как эту религию исполнителей наёмников из немецкого общества не вышибить. Внешнее влияние глав корпораций преобладает над здравым смыслом.Политики Германии это наёмники корпораций.
Это всё равно что с украинцами переговоры вести которые под внешним политическом управлении США.
Так что в Германии всё решают корпорации и в том числе и американские,и японские,и китайские.

drgonish 18 августа 2018 | 09:44

[Накануне визита канцлер заявила, что не ожидает от переговоров особых результатов.]

У Меркель рейтинг близится к рейтингу Бориса Ельцина в период, когда тот устал. Снова будет выклянчивать у Путина какую-то уступку, чтоб хоть как-то дела поправить.

ss2020 18 августа 2018 | 09:52

вова опять по бутиками из домашнего ареста!)))

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