Сегодня Ангела Меркель проведет переговоры с Владимиром Путиным в гостевом дворце Мезеберг недалеко от Берлина

Сегодня вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в гостевом дворце Мезеберг недалеко от Берлина. Накануне визита канцлер заявила, что не ожидает от переговоров особых результатов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы «хороших отношений» с Россией. Во время рабочей встречи в Мезеберге канцлер собирается обсудить с российским президентом целый ряд проблем, которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области. Сложность стоящих перед обеими странами задач оправдывает постоянный диалог, подчеркнула Меркель.

Канцлер не исключила противоречий в рассмотрении многих вопросов, однако отметила, что по некоторым пунктам можно будет добиться улучшения двустороннего и международного сотрудничества. Представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт указал на необходимость обсудить точную формулировку мандата миротворцев ООН в Донбассе. Германия настаивает на патрулировании российско-украинской границы в целях восстановления территориальной целостности Украины. Российская сторона пока не готова идти на уступки и предпочитает видеть «голубые каски» лишь в районе конфликта.

Ангела Меркель собирается также затронуть тему прав человека в России. Не исключено, что речь пойдет и о режиссере Олеге Сенцове. Правительство ФРГ выступает за гуманное решение этого вопроса, подчеркнул спикер германского правительства. Президент Порошенко в четверг обратился к Меркель с просьбой поговорить с российским лидером об освобождении украинских заключенных в России.

Предполагается, что Меркель и Путин обсудят возможные меры по защите от санкций США, которые смогут коснуться газопровода «Северный поток 2». Однако немецкие комментаторы категорически исключают новый альянс между Россией и Германией против Дональда Трампа. Меркель собирается также поднять вопрос о транзите российского газа через Украину после введения газопровода в строй.

Во время переговоров Меркель и Путин обсудят также послевоенное урегулирование ситуации в Сирии. Канцлер ФРГ уже дала свое согласие на встречу с лидерами России, Турции и Франции для переговоров по этому вопросу. Однако она подчеркнула, что подобная встреча может «иметь смысл, только если она будет хорошо подготовлена».