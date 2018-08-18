Американская певица Арета Франклин будет похоронена в Детройте 31 августа

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на биографа «королевы соула» Гвендолин Куинн. 28-29 августа состоится прощание в Музее афроамериканской истории им. Чарльза Райта. Похороны пройдут на городском кладбище Вудлаун, где покоятся отец, сестры, брат и племянник певицы.