Американская певица Арета Франклин будет похоронена в Детройте 31 августа
Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на биографа «королевы соула» Гвендолин Куинн. 28-29 августа состоится прощание в Музее афроамериканской истории им. Чарльза Райта. Похороны пройдут на городском кладбище Вудлаун, где покоятся отец, сестры, брат и племянник певицы.
Комментарии4
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pionerka Зинаида Сацкая 18 августа 2018 | 08:40
I Say a Little Prayer. Эта песня навсегда останется и после твоего ухода. R.I.P.
serge_moro 18 августа 2018 | 08:55
pionerka: Франклин ни в чем не уступет Эле Фитцжеральд. Гениальная певица . Мне нравится you make me feel a natural women. ЕЕ будут помнить много веков.Покойся с миром, Алрета !!
serge_moro 18 августа 2018 | 09:00
serge_moro: watch this one. and enjoy it.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qz2efshhuq4
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 09:57
Обыкновенное дерьмо, но только американского разлива. Эту чушь никто не слушал и слушать не собирается, но поклонники анахронизма ещё не перевелись, что видно по запоздалым рукоблудиям.