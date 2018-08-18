Британские следователи склоняются к тому, что наезд на людей у парламента в Лондоне не был терактом
Хотя мотивы, которыми руководствовался находившийся за рулем автомобиля 29-летний британец суданского происхождения Салих Хатер, пока не выяснены, детективы полагают, что его действия были связаны c личными обстоятельствами, пишет газета «Индепендент».
Полиция получила право удерживать его под стражей без предъявления обвинений до понедельника. Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, которые произошли в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри.
Комментарии4
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olegleon 18 августа 2018 | 08:40
как удобно! и вот уже не надо отвечать на вопрос "почему спецслужбы проспали теракт?". а не было никакого теракта. это он обиделся на исключение из ВУЗа
haldey 18 августа 2018 | 09:05
olegleon: Не удалось новичок привязать?
А серьезно, произошел преднамеренный наезд автотранспорта на людей, признать что теракт, значит спецслужбы не работают, столько случаев последнее время, вопрос чем они занимаются, сказки рассказывают про свою работу по обвинению России. Сказать, что сумасшедший, любая проверка, и версия провалилась, да и сколько сумасшедших разъезжает по Британии, а в частности по Лондону. Тоже серьезный вопрос к контрою данного вопроса государством. Британия давно в цейтноте! А почему? Качество управления снизилось до нельзя! Британия не одну сотню лет была ЦКУ в мире, а сейчас ее опустили ниже плинтуса. И Трамп глава государства - "мирового жандарма", показывает место королеве и всей британской корне, ваше место возле... Далее по тексту. "Лондон Гудбай" ты уже для всех чужой!
terens 18 августа 2018 | 08:41
Ну слава богу не склонились к тому что это диверсант Путина.
xoxloparasha 18 августа 2018 | 08:42
"Британские следователи " это уже такой же интернет прикол как и " Британские ученые "!)
Скорость передвижения Деда Мороза!
Физик из Эксетерского университета Кэти Шин объясняет способность Деда Мороза успевать разносить подарки тем, что он передвигается со скоростью десять миллионов километров в час.
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