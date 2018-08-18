Британские следователи склоняются к тому, что наезд на людей у парламента в Лондоне не был терактом

Хотя мотивы, которыми руководствовался находившийся за рулем автомобиля 29-летний британец суданского происхождения Салих Хатер, пока не выяснены, детективы полагают, что его действия были связаны c личными обстоятельствами, пишет газета «Индепендент».

Полиция получила право удерживать его под стражей без предъявления обвинений до понедельника. Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, которые произошли в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри.