В Италии сегодня пройдут первые похороны жертв обрушения моста близ города Генуя

Траурная церемония состоится в крытой арене, которая вмещает тысячи человек.

Напомним, трагедия произошла во вторник утром. Обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса Генуя-Савона. По последним данным, погибли 38 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Мост неоднократно проходил проверку на соответствие нормам безопасности, — говорил ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Ожидается, что на прощании будет присутствовать президент страны Серджо Матарелла. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.