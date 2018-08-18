Семья российского летчика Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, вылетает сегодня в США

Его супруга и дочь надеются с ним встретиться 20 августа. Они не виделись уже семь лет, передает ТАСС со ссылкой на Викторию Ярошенко.

В 2011 году летчик был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в намерении поставить в США крупную партию кокаина. Свою вину он полностью отрицает, считает арест провокацией, а дело сфабрикованным.