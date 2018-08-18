Семья российского летчика Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, вылетает сегодня в США
Его супруга и дочь надеются с ним встретиться 20 августа. Они не виделись уже семь лет, передает ТАСС со ссылкой на Викторию Ярошенко.
В 2011 году летчик был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в намерении поставить в США крупную партию кокаина. Свою вину он полностью отрицает, считает арест провокацией, а дело сфабрикованным.
Комментарии10
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belovnikita 18 августа 2018 | 08:37
Жаль эту рашскую наркобарыгу не усадили на электростул!
xoxloparasha 18 августа 2018 | 08:52
belovnikita: Зато террорист сенцов сам с удовольствием усаживается на пятиведерную клизьму с лаврушкой ,так и "голодает" !)))
good_warrior 18 августа 2018 | 09:10
xoxloparasha:
«Новоросс. info» - Об участии активно пропагандируемого сегодня Киевом как "режиссера" и "политического заключенного" террориста-неонациста Олега Сенцова в столкновениях у здания Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года и его прямой причастности к гибели там людей заявил депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва, главный редактор сайта «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия», правозащитник Вадим Мордашов..........
good_warrior 18 августа 2018 | 09:17
belovnikita:
За такие несправедливые слова
Кол тебе в зад чтобы не болталась твоя голова!
vezdehod 18 августа 2018 | 09:20
А кто оплачивает сей Дорогой проект?
olegleon 18 августа 2018 | 08:38
Эхо забыло сообщить, что Ярошенко оказался в тюрьме из-за действий провокаторов из DEA, которые организовали эту "поставку". но ведь это в России "внедрённый сотрудник" это плохо, а там это "хорошая работа". так, хомячки?
zurich_106 18 августа 2018 | 08:47
olegleon: поваренок. шо там Трампнаш не отпускает узника?
malinskii 18 августа 2018 | 08:53
zurich_106: да не поваренок он. так, посуду моет...
vezdehod 18 августа 2018 | 09:24
olegleon:
Эхо забыло сообщить, что Ярошенко оказался в тюрьме из-за действий провокаторов из DEA, которые организовали эту "поставку". но ведь это в России "внедрённый сотрудник" это плохо, а там это "хорошая работа". так, хомячки?
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Это точно...Так же сработали и ПРОВОКАТОРЫ из ФСБ с нашими девушками и ребятами,которые, пока. сидят в Сизо и под домашним арестом.
andre_klimov 18 августа 2018 | 09:18
А в чем новость-то? В том, что семья владельца авиакомпании неизвестного происхождения, попавшегося и осужденного летит на свидание? Ну так это их личное право...