Провокатором в деле «Нового величия», который скрывался под ником «Руслан Д», был Александр Константинов, который является сотрудником одной из силовых служб. Именно он создал организацию и направлял ее лидера 25-летнего Руслана Костыленкова.

Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Напомним, ранее Дорогомиловский суд Москвы отпустил под домашний арест фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик. У обеих девушек в СИЗО начались проблемы со здоровьем.