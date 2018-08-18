Провокатором в деле «Нового величия», который скрывался под ником «Руслан Д», был Александр Константинов
Провокатором в деле «Нового величия», который скрывался под ником «Руслан Д», был Александр Константинов, который является сотрудником одной из силовых служб. Именно он создал организацию и направлял ее лидера 25-летнего Руслана Костыленкова.
Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Напомним, ранее Дорогомиловский суд Москвы отпустил под домашний арест фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик. У обеих девушек в СИЗО начались проблемы со здоровьем.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
y3emen1 18 августа 2018 | 08:07
почему же был... таким он и остался
opiatnovyi63 18 августа 2018 | 08:13
Сама аморальная власть и создаёт так называемых экстремистов и террористов, сама же с ними успешно"борется", сама же себя поощряет и продвигает по службе!
olegleon 18 августа 2018 | 08:22
opiatnovyi63: это Вы про кого? про власть, которая защищает работающих под прикрытием сотрудников? тогда может начать с тех, кто закупал оружие у Бута или организовал перевозку наркотиков с Ярошенко? почему эти провокаторы до сих пор на свободе?
apontiy 18 августа 2018 | 08:08
Муратов просто "не в курсе"; Константинов уволился со службы ещё в прошлом году!...
nestor199 18 августа 2018 | 08:09
Информация от Новой ............................... тьфу.
rihard 18 августа 2018 | 08:16
nestor199: Аргумент,когда возразить нечего.
eduard53 18 августа 2018 | 08:10
На удивление, быстро разоблачили служивого мерзавца. Молодцы. Чтоб другим неповадно было. А то ведь этот херой Путистана, наверняка, мнил себя великим неуловимым разведчиком ...
rampa 18 августа 2018 | 08:14
почему он до сих пор не арестован?
eduard53 18 августа 2018 | 08:16
Кем?! Своими кураторами по ссыкливой вертухали, вплоть до кремлина?
olegleon 18 августа 2018 | 08:20
rampa: предлагаете арестовывать всех работающих под прикрытием?
rampa 18 августа 2018 | 08:29
olegleon: и это спрашиваешь ты, не далее как три дня назад пафосно восклицающий: "я же за то, чтобы у страны было будущее.. я за то, чтобы люди несли ответственность за свои дела".
morganafata 18 августа 2018 | 08:15
Упырь!
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 08:18
Не провокатор, а внедрённый в ОПГ сотрудник силовой структуры. У Муратушки мозг от времени высох - он забывает. что он платный агент одной из западных разведывательной структуры.
olegfst 18 августа 2018 | 08:19
Опозорил свое имя навсегда!
sbk 18 августа 2018 | 08:23
Браво, браво.
Силовые службы за наши налоги "работают". Ни добавить, ни убавить.
ly4_sveta 18 августа 2018 | 08:24
На дыбу его! «Нельзя требовать от грязи, чтобы она
не была грязью.» Всех этих чекистских подонков сметать
поганой метлой в сортирную яму. И там «мочить, мочить и
мочить» как завещал «великий» Путин.
aleks50 Алексей Клубников 18 августа 2018 | 08:25
Быть провокатором в путляндии почётно.