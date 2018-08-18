В Екатеринбурге сегодня пройдет митинг против Пенсионной реформы

Власти согласовали акцию, несмотря на празднование Дня города.

Из-за ограничений, связанных с чемпионатом мира по футболу в Екатеринбурге было немного протестов против повышения пенсионного возраста. По-настоящему массовый митинг на несколько тысяч человек удалось собрать только коммунистам. Сказали свое слово и представители «Российского объединенного трудового фронта», но их акция получилась немногочисленной. Теперь Рот Фронт объединил усилия с Российской коммунистической рабочей партией. Вместе они собирают сторонников на площадке у памятника Воинам-Спортсменам недалеко от центра города сегодня в 10 часов по московскому времени. Они будут протестовать не только против пенсионной реформы, но и против повышения НДС. Людей собирают с помощью расклейки листовок. Организаторы утверждают, что согласовали свою акцию.

В ближайшее время в Екатеринбурге пройдут еще несколько акций против повышения пенсионного возраста. 2 сентября КПРФ проведет «позорный полк» — шествие с портретами голосовавших за реформу единороссов. А 9 сентября, в Единый день голосования, акцию против повышения пенсионного возраста планируют провести и сторонники Навального.