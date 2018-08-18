В Москве сегодня простятся с писателем Эдуардом Успенским

Автору книг, популярных у нескольких поколений, было 80 лет.

Гражданская панихида пройдёт в большом зале Центрального дома литераторов. Она начнётся в 11 утра. Среди самых известных персонажей, созданных писателем, Крокодил Гена и Чебурашка, обитатели Простоквашино, братья Колобки, Пластилиновая ворона. Не одно поколение детей выросло на произведениях Эдуарда Успенского. В них кот Матроскин дружит с собакой Шариком, лев Чандр с Чебурашкой и крокодилом Геной, маленький мальчик дядя Фёдор уезжает от родителей и начинает собственное хозяйство, а главный сыщик Колобок с коллегой и другом Булочкиным идут по следу преступников. При этом никакой идеологии в его книжках нет.

Некоторые считают, что его герои, книги, мультфильмы, спектакли формировали детей в советское время лучше, чем официальные пионерия и комсомол. А ещё Успенский стоял у создания детских передач Радионяня и АБВГДейка, он также вёл программу об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли». «Взрослых не изменишь. Я понимал, что детям могу быть полезнее» — так отвечал он на вопрос, почему пишет детские книжки.

Успенского похоронят на Троекуровском кладбище.