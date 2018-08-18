В интернете создан фонд для сбора средств в поддержку арестованной в США Марии Бутиной
Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл. Сайт представлен на английском и русском языках, там размещены фотографии Бутиной, ее биография и призыв оказать ей материальную помощь для защиты в суде. Подчеркивается, что информация о спонсорах конфиденциальна.
29-летняя Бутина была арестована 15 июля по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.
Комментарии12
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rampa 18 августа 2018 | 07:38
а почему информация о спонсорах конфиденциальна, если они делают благое дело?
opiatnovyi63 18 августа 2018 | 07:43
А что , воровская власть уже не в силах спонсировать свою засланку?
sensei54 18 августа 2018 | 07:59
opiatnovyi63: Ритуся Ай-Лю-Лю должна вспомнить молодость и открыть помидорную лавку на сочинском рынке.
apontiy 18 августа 2018 | 08:16
opiatnovyi63: Олигархи, ваш выход! Старший приказал!
vinsentvangog2 18 августа 2018 | 07:56
РЕБЯТА , а с чего бы ЭТО , пусть КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ как то сами помогают своим ....
rampa 18 августа 2018 | 08:11
vinsentvangog2: причем с обязательным приложением платежки, где указано, что платеж произведен из собственной зарплаты каждого благотворителя, а не за счет бюджетной организации, где они трудятся ))))
edyatel 18 августа 2018 | 07:56
Зачем сбор средств?
Её что не кормят?
В США русских много, пусть носят ей передачки
nadiama 18 августа 2018 | 07:57
классно.. заслали, а теперь мы всем миром вызволять её будем.. а адвокат открыл счет для сбора ему денег ))
navsegda 18 августа 2018 | 07:57
Нашла деньги на весёлую жизнь в Америке , найдёт и на адвоката
navsegda 18 августа 2018 | 08:02
Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?
cromwel 18 августа 2018 | 07:59
Прямо сижу и думаю, кто бы это мог создать такой фонд и спонсировать? Лучше бы больным детям и старикам помогли чем своих шпионов выгораживать.
nadiama 18 августа 2018 | 08:13
Не, правда .. первый раз такое слышу : сбор народных средств на вызволение шпионки из другого государства ))