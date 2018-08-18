В интернете создан фонд для сбора средств в поддержку арестованной в США Марии Бутиной

Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл. Сайт представлен на английском и русском языках, там размещены фотографии Бутиной, ее биография и призыв оказать ей материальную помощь для защиты в суде. Подчеркивается, что информация о спонсорах конфиденциальна.

29-летняя Бутина была арестована 15 июля по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.