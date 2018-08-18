Минфин приветствует прогноз Fitch по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики
Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг
России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Аналитики отметили сильный баланс, надежные внешние
финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.
Комментарии3
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rampa 18 августа 2018 | 07:41
и почему я на себе не ощущаю этого?
cromwel 18 августа 2018 | 07:57
Только минфин это почувствовал. Закрыл глаза, задумался.... и пошлии глюки.
y3emen1 18 августа 2018 | 08:02
покурил, или съел чё-нить