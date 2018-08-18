Президент России Владимира Путина проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
Встреча состоится этим вечером неподалеку от Берлина.
Одной из тем станет сотрудничество двух стран. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия».
Ранее Ангела Меркель заявила, что не стоит ждать о переговоров больших результатов.
По пути в Берлин Путин посетит Австрию с частным визитом. Российский лидер побывает на свадьбе главы МИД этой страны Карин Кнайсль и ее избранника финансиста Вольфганга Майлингера.
Как писали австрийские СМИ, в качестве подарка Путин привезет молодоженам казачий ансамбль, который исполнит для них песни. Би-би-си обнаружила на сайте госзакупки документы, согласно которым, в Вену уже отправились около двух десятков музыкантов Кубанского казачьего хора. Их поездка обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей.
Комментарии9
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danko_badka 18 августа 2018 | 07:51
Зачем с Меркель переговариваться? Она из себя ничего не стоит.
aleks50 Алексей Клубников 18 августа 2018 | 07:57
danko_badka: Конечно она ничего не стоит. То ли дело лидер российских портянок, готов ограбить всех будущих пенсионеров в свою пользу и пользу своих подельников. Много , очень много стоит Вова для России.
y3emen1 18 августа 2018 | 08:12
aleks50: так она же самопровозглашённая нацлидер
sensei54 18 августа 2018 | 07:57
Президент России Владимира Путина проведет переговоры с канцлером Германии
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Это на каком языке?
Понятно..."Чукча знает, кто начальник Партии".
y3emen1 18 августа 2018 | 08:10
sensei54: вова путина с ангелом меркелем, и чё? нормально
lifestratigos 18 августа 2018 | 08:02
Ооо, Владимира Путина! Ооо, насялнике!
vladimir1967 18 августа 2018 | 08:03
А почему царек делает подарок на свадьбу за счет казны, а не за свой счет?
y3emen1 18 августа 2018 | 08:20
vladimir1967: вова -это казна, нет вовы -нет казны
jurmak 18 августа 2018 | 08:26
а ведь заявляли, что на свадьбу он поедет за свой счет, т е с часным визитом. а тут сайт госзакупки......