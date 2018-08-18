Президент России Владимира Путина проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель

Встреча состоится этим вечером неподалеку от Берлина.

Одной из тем станет сотрудничество двух стран. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия».

Ранее Ангела Меркель заявила, что не стоит ждать о переговоров больших результатов.

По пути в Берлин Путин посетит Австрию с частным визитом. Российский лидер побывает на свадьбе главы МИД этой страны Карин Кнайсль и ее избранника финансиста Вольфганга Майлингера.

Как писали австрийские СМИ, в качестве подарка Путин привезет молодоженам казачий ансамбль, который исполнит для них песни. Би-би-си обнаружила на сайте госзакупки документы, согласно которым, в Вену уже отправились около двух десятков музыкантов Кубанского казачьего хора. Их поездка обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей.