Сегодня в Австрии состоится свадьба министра иностранных дел страны Карин Кнайсль
В России внимание к церемонии привлекло участие в торжестве президента Владимира Путина.
Бракосочетание главы австрийского МИДа вряд ли вызвало бы интерес, если бы в числе гостей не оказался российский президент – он не часто участвует в подобных мероприятиях ни в России, ни за рубежом. Владимира Путина пригласили на свадьбу во время его последнего визита в Вену, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в участии российского лидера в торжестве нет ничего удивительного – он и раньше посещал такие мероприятия, однако уточнить, какие именно, пресс-секретарь затруднился. С политикой это тоже никак не связано, подчеркнул Песков. Между тем, в Австрии приглашение Путина на свадьбу Карин Кнайсль раскритиковали, сообщает Deutsche Welle. Эксперты считают, что это наносит ущерб стране и провоцирует подозрения в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Отмечается, что для обеспечения безопасности российского президента будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников спецподразделения «Кобра».
Австрийские СМИ писали, что Путин привезет в качестве подарка молодоженам казачий ансамбль, который исполнит для них песни. Би-би-си обнаружила на сайте госзакупки документы, согласно которым, в Вену уже отправились около двух десятков музыкантов Кубанского казачьего хора. Их поездка в Вену обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей. Владимир Путин посетит церемонию бракосочетания австрийского министра по пути в Берлин, где он проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Комментарии14
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opiatnovyi63 18 августа 2018 | 07:12
Пусть там и останется! В качестве придворного шута..
sasass 18 августа 2018 | 07:15
Президента РФ приглашать дорого получается - дороже свадьбы будет...
zkotor 18 августа 2018 | 07:21
sasass: так вова то гуляет и подарки делает за счёт россиян
brat_po_razymy 18 августа 2018 | 07:28
sasass: Их поездка в Вену обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей - эти деньги берут из бюджета, которого, как сказал Володин, на пенс и не хватает…
zkotor 18 августа 2018 | 07:19
Карин видимо не очень чистоплотна и юность при дворе иорданского короля со всякими подарками сыграла свою роль, а вова любит одарять всех кроме порабощённого народа России. Хотя изгадить деловую репутацию и собственную свадьбы такими гостями это как то совсем мозгов не иметь, ещё бы асада пригласила. Думаю австрийцы оценят по заслугам эту гулянку с крокодилом
apontiy 18 августа 2018 | 07:39
zkotor: Весьма токсическая свадьба; такой дорогой вербовки история КГБ не знает...
neyexo 18 августа 2018 | 07:46
apontiy:
Канцлер Шредер пришел с заявлениями, что больше не будет банной дипломатии (Ельцин-Коль).
Но в результате стал еще более близким другом, чем Коль Ельцину.
gluhoy2250 18 августа 2018 | 08:15
apontiy: токсическая свадьба;
А, чего токсичного? Все токсины здесь, на эхе, да еще и воняют....
nikvol 18 августа 2018 | 07:45
zkotor: австрийцы оценят по заслугам эту гулянку с крокодилом
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Конечно оценят. Это такое послание евролибералам. Или евролибералов?
gluhoy2250 18 августа 2018 | 07:52
zkotor: эту гулянку с крокодилом
А,где крокодил то? Тебя же не пригласили!
compare 18 августа 2018 | 07:24
сегодня-министр,завтра-подследственный.,а гости-то,названы и засвечены...да еще,с такими подарками: "крепостной ансамбль красных каз-аков"....
yralez 18 августа 2018 | 07:38
Свадебный царь стал свадебным генералом.....понижение.
А с другой стороны майора до генерала подняли.
Чекист на свадьбе плохая примета.
neyexo 18 августа 2018 | 07:43
//Их поездка в Вену обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей.//
Что в этом такого?
Вот у США нет денег на военный парад, а у нас есть
cromwel 18 августа 2018 | 08:10
Вован как Собчак занялся корпоративным чесом.