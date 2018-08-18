Сегодня в Австрии состоится свадьба министра иностранных дел страны Карин Кнайсль

В России внимание к церемонии привлекло участие в торжестве президента Владимира Путина.

Бракосочетание главы австрийского МИДа вряд ли вызвало бы интерес, если бы в числе гостей не оказался российский президент – он не часто участвует в подобных мероприятиях ни в России, ни за рубежом. Владимира Путина пригласили на свадьбу во время его последнего визита в Вену, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в участии российского лидера в торжестве нет ничего удивительного – он и раньше посещал такие мероприятия, однако уточнить, какие именно, пресс-секретарь затруднился. С политикой это тоже никак не связано, подчеркнул Песков. Между тем, в Австрии приглашение Путина на свадьбу Карин Кнайсль раскритиковали, сообщает Deutsche Welle. Эксперты считают, что это наносит ущерб стране и провоцирует подозрения в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Отмечается, что для обеспечения безопасности российского президента будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников спецподразделения «Кобра».

Австрийские СМИ писали, что Путин привезет в качестве подарка молодоженам казачий ансамбль, который исполнит для них песни. Би-би-си обнаружила на сайте госзакупки документы, согласно которым, в Вену уже отправились около двух десятков музыкантов Кубанского казачьего хора. Их поездка в Вену обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей. Владимир Путин посетит церемонию бракосочетания австрийского министра по пути в Берлин, где он проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.