Акция в поддержку крымских татар пройдет в Петербурге

Демократические активисты хотят донести до горожан, что власти преследуют крымских татар, рассказал организатор акции, член движения «Солидарность» Всеволод Нелаев.

Похожие мероприятия проходят по 18-м числам ежемесячно в рамках бессрочной акции «Стратегия-18». Выбор даты связан с началом депортации крымских татар в 1944 году.