Акция в поддержку крымских татар пройдет в Петербурге
Демократические активисты хотят донести до горожан, что власти преследуют крымских татар, рассказал организатор акции, член движения «Солидарность» Всеволод Нелаев.
Похожие мероприятия проходят по 18-м числам ежемесячно в рамках бессрочной акции «Стратегия-18». Выбор даты связан с началом депортации крымских татар в 1944 году.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 18 августа 2018 | 07:19
Эрдоган всегда Путину подножку ставить , а Крымские Татары -это турки....
j_partizan 18 августа 2018 | 07:55
sasass: Крымские Татары -это турки
________
Сам догадался или кто подсказал?
Даже в Википедию заглянуть поленился?
sbk 18 августа 2018 | 08:12
sasass: Еще азербайджанцев не забудь, тонко разбирающийся в нац. вопросе.
agronom 18 августа 2018 | 07:25
После украинского беспредела трудно соблюдать законы государства .
j_partizan 18 августа 2018 | 07:44
А ведь крымские татары были союзниками русских в войне с Золотой Ордой. За что в последствии были щедро "награждены".
iwan_feodorovich 18 августа 2018 | 08:16
"Демократические активисты", с ума сойти. Аж перестройка вспомнилась. Старые пердуны повыползали из своих схронов?