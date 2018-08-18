«Новая газета» опубликовала фрагменты стенограммы показаний водителя, выжившего после нападения на журналистов в ЦАР
Он утверждает, что его пассажиры, вопреки рекомендации никуда не ехать ночью, велели ему следовать в поселок Декое. При этом по дороге они надели на головы «военные головные уборы» и достали оружие. «Новая газета» ставит под сомнение аутентичность этих показаний.
Основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский также призывает не верить этим словам. Есть большие сомнения в том, что показания, переданные журналистам, действительно были даны шофером, который вез съемочную группу, сказал Ходорковский в эфире «Эха Москвы».
Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке 30 июля. Они находились в республике для съемок фильма о работе ЧВК «Вагнер».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 18 августа 2018 | 07:23
Спецслужбы прикончили их , потому что все сильно замутили - бандиты так мутить не способны...
good_warrior 18 августа 2018 | 07:35
Водитель не свидетель а "засланный казачок"!
kamen_12 18 августа 2018 | 07:50
А я верю шоферу. Ходор занялся привичным делом, нанял киллиров, те поехали человека убивать, журнализм как прикрытие.
cromwel 18 августа 2018 | 08:04
kamen_12: в принципе и такое тоже нельзя исключить, если уж быть объективным до конца.
gitel21 18 августа 2018 | 08:02
Настоящий журналист хоть в чёрта переоденется ради добычи эксклюзива.