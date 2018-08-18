«Новая газета» опубликовала фрагменты стенограммы показаний водителя, выжившего после нападения на  журналистов в ЦАР

Он утверждает, что его пассажиры, вопреки рекомендации никуда не ехать ночью, велели ему следовать в поселок Декое. При этом по дороге они надели на головы «военные головные уборы» и достали оружие. «Новая газета» ставит под сомнение аутентичность этих показаний.

Основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский также призывает не верить этим словам. Есть большие сомнения в том, что показания, переданные журналистам, действительно были даны шофером, который вез съемочную группу, сказал Ходорковский в эфире «Эха Москвы».

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке 30 июля. Они находились в республике для съемок фильма о работе ЧВК «Вагнер».