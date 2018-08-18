Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель

Как ожидается, они обсудят сирийское урегулирование, ситуация на востоке Украины, сотрудничество двух стран, в частности в энергетике.

Переговоры должны начаться в 19 часов по московскому времени в резиденции правительства в Мезеберге в 70 километрах от германской столицы. По пути в Берлин Путин посетит Австрию с частным визитом. Российский лидер побывает на свадьбе главы МИД этой страны Карин Кнайсль и ее избранника финансиста Вольфганга

Майлингера.

Австрийские СМИ писали, что Путин привезет в качестве подарка молодоженам казачий ансамбль, который исполнит для них песни. Би-би-си обнаружила на сайте госзакупки документы, согласно которым, в Вену уже отправились около двух десятков музыкантов Кубанского казачьего хора. Их поездка в Вену обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей.