В Москве простятся с Эдуардом Успенским. Церемония пройдет в Центральном доме литераторов

Начало в 11 часов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский известен прежде всего как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино». Он придумал братьев Колобков, ставших героями серии мультфильмов. Также он писал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях. О рождении своих произведений писать ранее рассказывал в интервью телеканалу ТВЦ:

«Я иду от проповеди, я хочу что-то проповедовать, какая-то есть у меня мысль и какое-то понимание. Когда я хочу это донести до детей и до родителей, тогда я начинаю придумывать сюжет, героя. И все это начинает постепенно выстраиваться, выплывать. Главное — пройти до конца первый путь и потом снова идти уже по этой лыжне, исправляя и делая хорошие тексты, хорошие диалоги».

Писатель ушел из жизни 14 августа после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.