Первые похороны погибших при обрушении моста близ города Генуя в Италии пройдут сегодня

Жертвами трагедии, которая произошла 4 дня назад, стали 38 человек.

Первая церемония состоится на территории закрытой арены. Она вмещает тысячи человек, которые придут сюда сегодня, чтобы проститься с погибшими. Как ожидается, в траурной церемонии примет участие президент Италии Серджо Матарелла. Объявлен национальный траур по жертвам трагедии. В Генуе отменены все развлекательные мероприятия. Вечером в знак скорби на два часа погасят подсветку Колизея в Риме.

14 августа во время мощного ливня в Генуе обрушился автомобильный мост. Пролет длиной около 200 метров вместе с десятками автомобилей рухнул на стоящие внизу здания. По меньшей мере 38 человек погибли. Многие числятся пропавшими без вести. Еще более 600 были вынуждены покинуть свои дома, оказавшиеся под завалами. Позже в прокуратуре города сообщили, что причиной обрушения моста мог стать человеческий фактор.

В связи с произошедшим Моста власти Италии ввели в стране режим чрезвычайного положения сроком на год. На ликвидацию последствий обрушения выделили 5 миллионов евро.