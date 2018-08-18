Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%
Такой рост зафиксирован впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры для сдерживания стоимости топлива.
Эксперты считают основной причиной роста оптовых цен на бензин снижением продаж топлива на бирже, которое, в свою очередь, вызвано сокращением его производства, пишет РБК. По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, нефтяники не выполняют обещание, данное в конце мая премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тогда, как отмечает собеседник РБК, они согласились обеспечить поставки бензина на уровне прошлого года + 3%, однако сейчас его продается меньше, чем год назад. Другие эксперты говорят, что на рост оптовых цен повлияли ослабление рубля и тот факт, что экспорт нефти стал более выгоден по сравнению с поставками на внутренний рынок. Между тем в промежутке между 10 и 17 августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем снизились в полтора раза. Впрочем, цены на заправках пока не растут, говорят в Московской топливной ассоциации. По ее данным, с 6 по 13 августа стоимость бензина снизилась на несколько копеек.
В конце мая из-за резкого скачка цен на бензин правительство приняло экстренные меры для их сдерживания. В частности, были снижены акцизы на топливо, а нефтяников обязали заморозить цены на автозаправках.
Комментарии3
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yralez 18 августа 2018 | 06:26
Пацаны царю на свадьбу собирают.
begly_ 18 августа 2018 | 06:26
Вот видите, нефтяники - обычные работяги страны, диктуют цену на бензин самому премьеру Медведеву.
А тут говорят про какой то 37 год..
kochar 18 августа 2018 | 06:58
Все "прелести" санкций ,а соответственно бездарного и коррумпированного правительства и силовых структур будут на наших плечах.
Единственное что снизится в цене- это наша жизнь.
Даже если предположить отмену санкций и отставку этой всей гнили сегодня же,то на восстановление всей этой разрухи и очеловечивание оболваненных займёт десятилетия.
Это же как надо было постараться,чтобы моя самая умная и богатая страна в мире оказалась нищей,злобной и изгоем.