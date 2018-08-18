Водителю убитых в ЦАР журналистов запрещено общаться с прессой и даже с адвокатом

Как выяснила «Фонтанка», следствие пытается изолировать его от внешнего мира в интересах расследования. После преступления водителя взяли под стражу, однако в деле он проходит как свидетель.

О том, что сотрудники российского посольства в Центральноафриканской республике встречались с представителями жандармерии и водителем убитых журналистов, рассказала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, шофер подтвердил версию о том, что причиной убийства стало ограбление.

Версия, связанная с ограблением, не выдерживает никакой критики. В этом деле есть моменты, которые говорят о том, что убийство журналистов было спланировано, сказал «Эху Москвы» издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке 30 июля. Они находились в республике для съемок фильма о работе ЧВК «Вагнер».