Водителю убитых в ЦАР журналистов запрещено общаться с прессой и даже с адвокатом
Как выяснила «Фонтанка», следствие пытается изолировать его от внешнего мира в интересах расследования. После преступления водителя взяли под стражу, однако в деле он проходит как свидетель.
О том, что сотрудники российского посольства в Центральноафриканской республике встречались с представителями жандармерии и водителем убитых журналистов, рассказала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, шофер подтвердил версию о том, что причиной убийства стало ограбление.
Версия, связанная с ограблением, не выдерживает никакой критики. В этом деле есть моменты, которые говорят о том, что убийство журналистов было спланировано, сказал «Эху Москвы» издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке 30 июля. Они находились в республике для съемок фильма о работе ЧВК «Вагнер».
Комментарии2
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begly_ 18 августа 2018 | 06:28
Главное сейчас это спрятать этого водителя от Ходорковского., тот свидетелей не оставляет.
vinokur 18 августа 2018 | 06:44
Самое непонятное, почему этого свидетеля не убрали сразу. Ошибка или он кому-то нужен?