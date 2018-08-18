Наземный участок «голубой» ветки московского метро вновь закрывают на выходные

Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В удлиненное технологическое окно планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах, а также обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно, пояснили в пресс-службе подземки. На время закрытия станций метро будут пущены бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник утром.