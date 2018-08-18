Власти США хотят получить доступ к шифрованию Facebook

Американский Минюст намерен вынудить разработчиков мессенджера изменить алгоритм шифрования, чтобы спецслужбы получили доступ к голосовым сообщениям пользователей. Речь идет о фигурантах уголовных дел, рассказали Reuters три знакомых с ситуацией источника. Они пояснили, что подобный прецедент уже был. Facebook оспаривает требования Министерства юстиции в суде. Дело в закрытом режиме рассматривается в Калифорнии, общественности детали этого производства недоступны. Facebook и Минюст от комментариев отказались.