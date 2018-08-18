В Сербии закрыли военно-патриотический лагерь, в котором преподавали российские военные инструкторы

Как сообщает Radija Slobodna Evropa, в лагере «Златибор 2018» молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет обучались, среди прочего, единоборствам и обращению с оружием. МВД страны решило его прекрыть из-за подозрений в жестоком обращении с детьми и беспокойства общественности. Все постройки демонтировали. Руководителями лагеря являются сербские и российские ветераны и патриотические движения. При этом организаторскую и финансовую помощь «Златибор» получил от муниципалитета Чаетина. Представитель Союза ветеранов Сербии отметил, что все дети приехали в лагерь добровольно. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя случившееся, сказал, что «государство не потерпит таких вещей, это не Сербия будущего».