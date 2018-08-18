Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море

Он прошел через пролив Босфор 15 августа, сообщила пресс-служба шестого флота Военно-морских сил США. Корабль будет проводить текущие операции по транспортировке военной техники и военнослужащих в регионе. Он может вместить более 300 пассажиров и имеет вертолетную площадку. 13 августа в Черное море вошел американский эсминец Carney. Капитан корабля отметил, что его прибытие демонстрирует приверженность безопасности и стабильности в регионе.