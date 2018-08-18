Экипаж российского танкера «Механик Погодин», задержанного в порту Херсона, не пустил на борт портовую инспекцию

Экипаж российского танкера «Механик Погодин», задержанного в порту украинского Херсона, не пустил на борт портовую инспекцию. Об этом сообщили ТАСС в компании-операторе судна. Там объяснили, что отсутствуют правовые основания для проверки. Инспекция по инициативе Управления службы транспортной безопасности Украины планировала проверить жалобу о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившую от одного из членов экипажа. Капитан представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии каких-либо претензий. Компания отмечает, что за последние два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на борт. Также сообщается, что капитан подал Морской протест из-за незаконного удержания танкера на Украине.