Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на глобальный сбой в работе социальной сети

Соответствующие сообщения появились на сервисе DownDetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Согласно ему, неполадки в работе платформы фиксируются примерно с 18:30 мск.

С проблемами столкнулись жители США и Европы, также на работу соцсети жаловались россияне. Часть пользователей не может зайти в свои аккаунты, а у некоторых некорректно работает мобильное приложение Facebook. Представители социальной сети официально ситуацию пока не комментировали.