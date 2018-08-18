На избирательную кампанию кандидата от Демократической партии Дэвида Мина совершена кибер-атака со стороны ФБР

На избирательную кампанию кандидата от Демократической партии, который баллотируется в конгресс от Каллифорнии, Дэвида Мина совершена кибер-атака. В ней подозревают ФБР, сообщает Reuters со ссылкой на трех близких к кампании людей. Пресс-секретарь Федерального бюро расследования сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть проведение расследования. В то же время бывший менеджер избирательной кампании Мина отказалась от комментариев.