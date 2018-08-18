На избирательную кампанию кандидата от Демократической партии Дэвида Мина совершена кибер-атака со стороны ФБР
На избирательную кампанию кандидата от Демократической партии, который баллотируется в конгресс от Каллифорнии, Дэвида Мина совершена кибер-атака. В ней подозревают ФБР, сообщает Reuters со ссылкой на трех близких к кампании людей. Пресс-секретарь Федерального бюро расследования сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть проведение расследования. В то же время бывший менеджер избирательной кампании Мина отказалась от комментариев.
Комментарии2
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severnaj 18 августа 2018 | 04:42
Надо же так переврать. С точностью до наоборот. Это по нашему, но ..."Эхо", вам не стыдно, ребята?? Читаю на Радио Свобода - "ФБР расследует кибератаку на компьютер Мина..."
kodes Сергей Кодес 18 августа 2018 | 05:00
"Эхо", если у вас нет переводчиков, воспользуйтесь онлайн переводом!
WASHINGTON (Reuters) - The U.S. Federal Bureau of Investigation is investigating a cyber attack on the congressional campaign of a Democratic candidate in California, according to three people close to the campaign.
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Федеральное бюро расследований США расследует кибер-атаку на кампанию по выборам в конгресс кандидата от Демократической партии в Калифорнии, по словам трех человек, близких к кампании.
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-hacking-exclusive/exclusive-fbi-probing-cyber-attack-on-congressional-campaign-in-california-sources-idUSKBN1L22BZ