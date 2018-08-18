Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7%
Это произошло впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкое подорожание топлива на заправках. Тогда акцизы были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС. По мнению специалистов, нынешний рост оптовых цен связан, в частности, с предстоящими ремонтами НПЗ, снижением производства топлива и ослаблением рубля.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 18 августа 2018 | 04:27
нынешний рост оптовых цен связан, в частности, с желанием постройки новых яхт и приобретения недвижимости за границами Великой России
astet 18 августа 2018 | 05:12
archibald_dandy_esquire: великий Путин обещал же,
что роста цен на бензин не будет?!!
Вот мы и убеждается в очередной раз
как нам повезло с вождём?!