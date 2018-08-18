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04:10, 18 августа 2018

Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7%

Это произошло впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкое подорожание топлива на заправках. Тогда акцизы были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС. По мнению специалистов, нынешний рост оптовых цен связан, в частности, с предстоящими ремонтами НПЗ, снижением производства топлива и ослаблением рубля.

Комментарии

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archibald_dandy_esquire 18 августа 2018 | 04:27

нынешний рост оптовых цен связан, в частности, с желанием постройки новых яхт и приобретения недвижимости за границами Великой России

astet 18 августа 2018 | 05:12

archibald_dandy_esquire: великий Путин обещал же,
что роста цен на бензин не будет?!!
Вот мы и убеждается в очередной раз
как нам повезло с вождём?!

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