В Москве простятся с Эдуардом Успенским

Церемония состоится в Центральном доме литераторов. Начало в 11 часов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище. Один из самых известных советских детских писателей скончался во вторник в Москве на 81-м году жизни. Успенский придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Он написал сценарии почти к 60 мультфильмам.