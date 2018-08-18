Глава правительства Каталонии Ким Торра пообещал активно бороться с испанским государством

Региональный лидер накануне принял участие в митинге у каталонской тюрьмы, куда на время судебных разбирательств по делу о сепаратизме помещен бывший советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн. Акция была приурочена к первой годовщине прошлогоднего теракта в Барселоне. В присутствии собравшихся Торра заверил, что сторонники независимости региона не остановятся до тех пор, пока каталонский народ не обретет свободу. Он также призвал «восстановить гражданские и политические права» в Каталонии.