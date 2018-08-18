Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это будет сверка часов по всем важнейшим проблемам. Планируется обсудить как двусторонние отношения, так и международные вопросы, включая ситуацию в Сирии и на Украине. В свою очередь, Меркель заявила о желании выстраивать хорошие отношения с Россией, но призвала не ждать особых результатов от этих переговоров. Встреча намечена на 7 вечера по московскому времени неподалеку от Берлина. До этого Путин сделает остановку в Австрии с частным визитом для того, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайссль. По словам Пескова, Путин получил приглашение на торжество в ходе своего визита в Вену и «с удовольствием его принял».