Российский Минфин приветствует прогноз Fitch по суверенному рейтингу страны
Российский Минфин приветствует прогноз Fitch по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики России. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Аналитики отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.
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