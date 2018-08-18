Российский Минфин приветствует прогноз Fitch по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики России. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Аналитики отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.