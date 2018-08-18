Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева этапируют сегодня из Петербурга в Петрозаводск

На 21 августа назначено судебное заседание, сообщил ТАСС его адвокат Виктор Ануфриев. В Петербург Дмитриева привозили для проведения сексолого-психиатрической экспертизы. Исследование было назначено в рамках нового уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. 62-летний правозащитник ранее был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии. Однако в середине июня Верховный суд Карелии отменил приговор суда Петрозаводска и направил дело на новое рассмотрение.