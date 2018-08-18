Все билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором раскупили за три минуты после начала продаж. Поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что самый дорогой билет обойдется в 2,5 тысячи долларов, самый дешевый — 200. T-Mobile Arena, на которой состоится турнир вмещает 20 тысяч человек.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

До этого соперники не встречались ни разу